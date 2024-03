Holmenkolleni MK-etapil toimub kliimaaktivistide kartuses ulatuslik politseioperatsioon

Holmenkollenis on küll soojakraadid ja ilm ilus, kuid pealtnäha harmoonilise pinna all keeb kasvav mure võistluse ohutuse pärast. Eeskätt kliimaaktivistid on varem rünnanud mitmeid MK-etapp Norra, näiteks 2022. aastal Lillehammeris ja 2023. aastal Trondheimis.