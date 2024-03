Eesti Jäähoki Liidu distsiplinaarkomisjoni otsuses on kirjas, et «hohol» on paljuski tõlkimatu ksenofoobne slängitermin, mida kasutatakse solvavalt Ukraina inimeste kohta. See sõna pärineb ajast, mil Ukraina kuulus Venemaa impeeriumi koosseisu, ja sellel on negatiivne, stereotüüpne tähendus. Tänapäeval peetakse seda solvavaks ja diskrimineerivaks, eriti arvestades ajaloolist ja poliitilist konteksti Ukraina ja Venemaa suhetes.