Jalgpalliliit plaanib 4500-kohalist staadioni ja Unibet Arenast suuremat sisehalli

Läinud aasta detsembris portaalile Soccernet.ee intervjuud andes viskas Pohlak õhku lausa kolm suurt teemat, mis panid kõrvu kikitama. Postimees esitas täpsustavad küsimused, paludes asjad põhjalikumalt lahti rääkida. Pohlak vabandas, et vastused viibivad, sest ühte projekti on kaasatud palju teisi osalisi ja nondega tuleb asju kooskõlastada.

«Vajame 8000 pealtvaatajakohaga sisehalli, et eriti äärmuslike ilmaolude korral oleks võimalik mängud sinna kolida,» rääkis Pohlak mõne kuu eest Soccernetile. Postimees uuris, kas öeldu näol oli tegemist uitmõttega või on asjad ka arutelude staadiumis. Tegemist on nn superhalli projektiga.