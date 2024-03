Lätlase Gundars Vetra hoolealused pidid homme kohtuma Ukraina tippklubi Prometeiga, kuid viimased andsid 24 tundi enne mängu algust liigale ja Tartule teada, et nemad kohtumisele ei tule, teatas Tartu oma Facebooki leheküljel. See tähendab, et taaralinlased saavad 20:0 võidu.