Verstappen näitas tänu kvalifikatsioonivõidule maailmameistritele tagatulesid

🏁 It's checkered flag for the quali in Saudi! 🏁



Top 10:



1. VER 1.27.472

2. LEC +0.319

3. PER +0.335

4. ALO +0.374

5. PIA +0.617

6. NOR +0.660

7. RUS +0.844

8. HAM +0.988

9. TSU +1.075

10. STR +1.100#SaudiArabianGP #Qualifying #F1