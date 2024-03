Esireket Mark Lajal ei saa Eestit tähtsas lahingus aidata

Eesti koondist esindavad seekord Kristjan Tamm, Kenneth Raisma, Oliver Ojakäär ja Siim Troost. Meeskonna kapten on Vladimir Ivanov.

Eesti tennisistidest on kõrgeima üksikmängu edetabelikohaga Oliver Ojakäär (ATP 939.), paarismängu edetabelikoht on kõrgeim Siim Troostil – ATP 619.

Kahjuks ei osale võistlusel seekord Eesti esireket Mark Lajal, kes on vigastuspausil ja kommenteeris oma eemalejäämist järgnevalt: «Austraalia lahtistest meistrivõistlustest saadik on mind seganud õlavigastus, mis ei ole siiani lõplikult paranenud. Seetõttu ei suuda ma endast parimat anda ning ei ole valmis Eestit esindama. Annan endast parima, et olla peagi väljakul ja pakkuda Eesti rahvale häid emotsioone.»