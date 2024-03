Eesti triatleet jõudis maailmatuuri avaetapil esikümnesse

Jooksus andis tunda, et hooaeg on veel varajane ja ma pole lihtsalt jõudnud teha piisavalt tugevaid jooksutrenne, sestap oli see korralik kannatamine. Protokollis on tulemuseks 10. koht, mis ei ole paha, aga ma ei ole oma sooritusega eriti rahul. Samas pean meeles pidama, et ma ei ole veel oma tippvormis ka. Üldiselt oli hea kogemus ja mul on väga hea meel, et sain selle võimaluse siin võistelda.»