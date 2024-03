KUULSUSTE HALL ⟩ Eesti kuldse raskejõustiku ajastu kõige medalirikkam mees

Pärast Tallinnasse kolimist alustas 20-aastane Neo sihipäraseid treeninguid, soovides igal juhul mõõtu võtta parimatest parimatelt. Eneseusku ja tõelist hoogu lisas harjutuskordadesse eestlaste medalisülem 1928. aasta Amsterdami olümpialt, mille säravaima osa moodustasid mõlemas maadlusviisis võidetud kullad. Juba järgmisel aastal vabastiilis võidetud Eesti meistritiitel näitas, et nooreohtu mehes on sügavat sisu.

Tõsine töösse suhtumine on teatavasti üks peamisi edu alustalasid ning Neo oli ses osas etaloniks. Eeskujuks toodud mees ise on tunnistanud, et mingeid järeleandmisi ta lubada ei saanud, iseäranis pärast seda, kui oli tõusnud rahvusvahelisse klassi: «Kui ajaleht kirjutab, et Neo peab võitma, siis ma peangi. Ega ma ei saa siis petta rahvast ega ennast ka.»