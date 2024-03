Hooaega turniirivõiduga alustanud Kristin Tattar seisis silmitsi ootamatu probleemiga: jäime imele lootma

Tattar näitas Waco Openil taas enda parimat mängu, millega konkurendid sammu ei suutnud pidada. Nelja võistlusringiga mängis ta välja tulemuse –20, millega edestas lähimat konkurenti, maailma teist numbrit Ohn Scogginsit seitsme viskega. Kui eemalt võis eeldada, et kõik kulges eestlanna jaoks hooaja avavõistlusel ootuspäraselt, siis tegelikult oli närveerimist rohkem kui küll.

Nimelt tekkisid Eesti kettagolfaril viisaprobleemid ning tema osalemine Waco Openil rippus juuksekarva otsas. Seejuures oldi valmis juba ka võistlusest loobuma. «On pöörane mõelda, et veel eelmisel nädalal saatis minu mänedžer (Matthias Vutt – toim) DGPT-le kirja, et minu koht turniiril jääb suure tõenäosusega vabaks, kuna ma ei saanud tehniliste probleemide tõttu viisat kätte. Samas jäime imele lootma. Ja just ime juhtuski, kui sain saatkonnas intervjuu anda ja reedel juba viisa kätte. Nõnda oli mul võimalik esmaspäeval kell viis hommikul lennukile astuda,» kirjeldas Tattar sotsiaalmeedias.