Ultrasportlane Rait Ratasepp püstitas maratonis isikliku rekordi

Ratasepp kirjutas Facebooki, et sai juba sügisel Tartu linnamaratoni joostes aimu, et kahe tunni ja 30 minuti alistamine on ainult aja küsimus. Toona läbis ta oma kodulinnas 42,2 km ajaga 2:32.23, kuid jooksurajal valitsesid ekstreemsed ilmastikuolud.

«Täna sai aga haiguse kiuste enda eesmärk ära joostud, kuigi lihtsalt see ei tulnud. Tempo sai õigesti valitud ja lihased pidasid asfaldist tingitud põrutusele hästi vastu, arvestades, et enamiku treeningutest tegin sisetingimustes. Küll aga juba üsna vara tundsin, et energeetiline seis ei ole tavapärane. Teises pooles olid jalad energiast tühjad ja tuli päris palju tahtejõudu rakendada, et tempot hoida ja mitte palju järele anda. Aga seda magusam oli emotsioon finišijoont ületades,» kirjutas Ratasepp Facebooki.