34-aastane Soukalova kuulus veel mõned aastad tagasi laskesuusatamise absoluutsesse tippu. Kaks olümpiahõbedat, kaks MM-kulda, -hõbedat ja -pronksi räägivad enda eest. Karjääri jooksul teenis ta kümneid miljoneid Tšehhi kroone, ent sellest rahast on suur osa kaduma läinud.

Probleemid hakkasid hargnema, kui endine laskesuusataja avastas, et tema endine abikaasa Petr Koukal on hakanud naise raha kuskile kõrvale panema. Olukord muutus ühtäkki niivõrd keeruliseks, et Soukalova jäi lausa kodutuks.