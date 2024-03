JÄRELVAADATAV ⟩ Võru asus poolfinaalseeriat Tartu vastu juhtima

Oliver Lüütsepa juhendatav Võru Barrus oli põhiturniiri lõpus väga heas hoos, ent pidi siiski finaalturniirist napilt eemale jääma. Vigastusega oli hädas kogenud kapten Kristo Kollo ja veel kaks nurgaründajat Rasmus Meius ja Devin Põlluste. «Kollo vigastus on kontrolli all, ta on saanud normaalselt treenida, Rasmus ja Devin meid esimeses mängus aidata ei saa, aga ehk üks neist juba teises saab. Teised mehed on mänguvalmis,» sõnas juhendaja hetkeseisu kohta.

Finaalturniirilt eemale jäämine on juhendaja sõnul nüüdseks unustatud. «Paar päeva põdesime ja esimene nädal pärast seda oli ikka raske, aga nüüdseks on see unustatud ja oleme isukalt treeninud ja mõtted on suunatud poolfinaalile. Koduväljaku eelis on ikkagi eelis ja selle üle on hea meel, et saame tähtsaid mänge oma fännide ees vähemalt kahel korral mängida. Siin tekib hea energia ja saame fännidelt tõesti korralikku lisatuge.»

Vastase kohta sõnab Lüütsepp: «Peame suutma reageerida sellele, kuidas nende mäng hakkab kujunema. Timo Lõhmus saab rünnakul kindlasti väga suure koormuse, aga saab näha, kuidas jagunevad tõsted teistele ründajatele. Ka tempod on neil head, kui pall hästi käes on ja servi tähtsus on selles seerias kindlasti suur. Püüame targalt ja taktikaliselt hästi servida ja igal positsioonil hästi mängida, siis kõik võimalik.»