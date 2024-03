«Igal Venemaa kodanikul on suur au osaleda sellisel üritusel. Kaks aastat tagasi ütlesin Kremlis, et me kindlasti võidame (sõja Ukrainas – toim). Olen õnnelik, et minu soovid ja ennustused hakkavad tõeks saama. Täna nägin ja kuulsin meie võitva riigi presidenti,» lausus Putini valimiskampaania üritusel osalenud olümpiavõitja.