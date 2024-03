23-aastane Beilinson on Moskva riikliku kehalultuuriakadeemia (MGAFK) üliõpilane. Tegemist on tuntud õppeasutusega, mille on lõpetanud näiteks 20. sajandi üheks paremaks korvpalluriks hinnatud Sergei Belov, kes 1972. aastal tuli Münchenis mängijana olümpiavõitjaks ning hiljem töötas aastaid treenerina.