Kolm Eesti jalgpallikoondislast palganud peatreener sai kinga

Selle sama mehe pukis olles liitus jaanuaris võistkonnaga kogu eestlaste trio. Hooaeg on aga alanud alla ootuste: nelja vooru järel ollakse Iirimaa kõrgliigas nelja punktiga seitsmendal kohal.

«Bohemiani juhatus tänab Declanit pühendumuse, sihikindluse ja entusiasmi eest, mida ta on alates 2022. aasta oktoobrist klubisse toonud,» seisis pressiteates.

Eestlased on kõigis seni peetud matšides platsil käinud. Kõige kindlam roll on seni olnud Michael Lilanderil, kel kirjas kolm täismängu. Reinkorti arvel on üks värav.