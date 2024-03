ŠOKK! Gerd Kanteri koostöö Kristjan Čehiga lõppes

«Anna teada, et oleme Kristjan Čehiga professionaalse koostöö lõpetanud. Otsuse taga on erimeelsused treeningmetoodikas,» kirjutas Kanter.

«Kunagi pole lihtne lahku minna, aga näeme mõlemad, et see on edasi liikumiseks ainus valik. Oleme tänulikud koos veedetud aja eest. Soovime teineteisele edaspidi parimat.»