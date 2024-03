«Ma olen 29-aastane. Minu eesmärk on saada emaks ja praegu oleks selleks õige aeg. Mõtlesin, et kui mul õnnestub Wimbledoni finaal võita, siis puhkaksin natukene, sest keha on võistlemisest kurnatud, ning seejärel sünnitaksin ehk lapse,» sõnas ta intervjuus Tennis Insider Clubile.