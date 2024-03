JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu Bigbank tuli rongi alt välja ja viigistas poolfinaalseeria

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp tõdes, et play-off'ile omaselt oli mäng kohati kole. «Tänane mäng oli mõlemalt poolt nagu selline kekatund, eriti esimene pool. Meil on eelmisest mängust kaks nädalat möödas, vigastused olid ka ja mängutunnetust oli seetõttu vähe. Tartul on vist sama seis, trennis on vähe mehi olnud. Oma parimat nad täna välja ei mänginud.»