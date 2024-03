JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu näitas hambaid, aga Selver/TalTech jäi taas alistamatuks

Enne mängu:

Kolme võiduni mängitava poolfinaalseeria avamängus võttis Selver oma kodusaalis 3:0 võidu, kuid avageim oli ülimalt tasavägine, lõppedes seisuga 27:25. See annab alust teises kohtumises oodata samuti kõva võitlust.

Pärnu VK peatreener Toomas Jasmin tõdeb, et eelkõige peab muutuma mängijate olek. «Olen pettunud, et esimeses mängus andsime ilma võitluseta alla. Esimene geim oli okei, aga teine ja kolmas ei osutanud me kahjuks üldse vastupanu. Ei tea, miks nii oli, ega kellegi pähe ju näe,» alustas juhendaja.

«Aga lootust ikka on. Kui oleme samasuguste nägudega platsil nagu neljapäeval, siis pole variantigi, aga kui väike tuluke kõigil silmis põleb, siis on meil samuti omad võimalused. Juurde on mänguliselt panna igal pool, mäng algab vastuvõtust, kus olime hädas. Blokke saime ainult ühe ja tempod olid meil koguaeg «kohvil». Serv, kaitse ja rünnak, kõik need asjad hakkavad lõpuks peast pihta ja kui seda korda ei saa, siis on raske,» lisas Jasmin.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobalil avamängu osas nurisemiseks põhjust pole. «Avamängu esimene geim näitas vastase tugevust, kui nad servil üliagressiivsed on, siis võivad näpistada küll. Aga sellistel hetkedel hakatakse tavaliselt ise eksima ja leidsime enda kindluse ka lõpuks üles. Aga vastuvõtul pole me sellise surve alla jäänudki, see veidi üllatas, olime korraks justkui peata. Aga ehk oli see raputus hea, tulime tagasi ja mehed said enesekindlust,» meenutas Toobal avakohtumist.

«Pärast esimest geimi Pärnu kustus ja rohkem me neid mängu tagasi ei lasknud, sellega olen rahul, et suutsime oma joont hoida. Olen kindel, et nad tulevad ka oma kodusaalis tugeva serviga peale ja peame valmis olema. Saime ise ka laupäeval kõrgema laega Sõle saalis treenida ja proovime valmis olla.»

Seeria kolmas mäng toimub neljapäeval, 21. märtsil kell 19.00 TalTechi spordihoones. Vajadusel peetakse neljas kohtumine 24. märtsil kell 17.00 Pärnus ja viies 26. märtsil kell 19.00 Tallinnas.