Viimastel nädalatel on korduvalt ilmunud teateid üksikute Eesti sportlaste osalemise kohta Vene Föderatsiooni territooriumil toimuvatel võistlustel. Ajakirjanik Pavel Sobolev leiab, et kõik need juhtumid väärivad kahtlemata hukkamõistu, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et juba pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal ei tekitanud Eesti kõrgetasemeliste sportlaste osalemine ühises «spordiruumis» Venemaaga ei Eesti ühiskonnas ega Eesti poliitikute seas märgatavat halvakspanu.