Alandavasse olukorda sattunud suusataja: see oli hämmastav

«See olukord oli hämmastav. Eriti see, et treenerid tõstsid reklaami üles ja elasid mulle kaasa. Ilmselgelt oli see veidi kummaline, nagu ma polekski võistlustel osalenud. Jäi mulje, et korraldajate arvates ei võtnud ma võistlust tõsiselt,» ütles Schmidt, kes kaotas võitjale Frida Karlssonile enam kui 22 minutiga.