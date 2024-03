2008. aastal krooniti F1 maailmameistriks McLareni piloot Lewis Hamilton, kellele see oli tema kaheksast tiitlist esimene. Ferrari brasiillasest sõitja Massa kaotas talle hooaja kokkuvõttes vaid punktiga.

Küll aga on Massa veendunud, et Hamilton sai endale MM-tiitli valemängu tõttu. Massa peab silmas 18 etapist koosnenud hooaja 15. osavõistlust Singapuris, kus Renault’ sõitja Nelson Piquet Jr tegi meelega avarii, et aidata tiimikaaslane Fernando Alonso etapivõiduni. Massa oli avarii hetkel võistluste liider, kuid langes siis 13. kohale.