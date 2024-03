Ootamatu kõhuvalu vajutas Eesti koondise avapäevale pitseri

Ojakäär sõnas pärast mängu Eesti tenniseliidule, et kohtumine oli Sri Lankal valitsevate tingimuste tõttu parajalt keeruline. «Sooja oli vähemalt 33 kraadi ja ilm on väga niiske, kõik riided vettisid läbi. Tingimused tegid mängu minu jaoks füüsiliselt keeruliseks, aga tundus, et vastasel oli veel raskem.