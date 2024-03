Häberli selgitas üllatusmehe kaasamist: peame mõtlema erinevatele stsenaariumitele

Eelmisel nädalal põlve vigastanud keskkaitsja Karol Metsa on samuti nimekirjas olemas ning tõenäoliselt ka mänguvalmis. «Vaatame tema seisu päev-päevalt. Ta kuulub homme St. Pauli koosseisu ja see on hea uudis. Usun, et ta on valmis,» ütles Häberli ning lisas, kui Mets ei ole mänguvalmis, liitub tema asemel koondisega Nikita Baranov.