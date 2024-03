Neuville vihjas karjääri lõpetamisele? Vale puha!

Rallisõitja Thierry Neuville andis hiljuti intervjuu Prantsusmaa väljaandele AUTOhebdo, kelle väitel ütles belglane neile: «See võib jääda minu viimaseks aastaks WRC-sarjas, seega annan endast kõik, et tiitel võita.» Sellest loeti välja, et Hyundai sõitja vihjas karjääri lõpetamisele, kuid Neuville'i sõnul ei vasta see tõele.