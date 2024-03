Miljardäri tütar on WTA edetabelis kerkinud kui rakett

Navarro papa Ben on pankur ning tema vara väärtuseks peetakse üle kahe miljardi euro. Ta omab South Carolina osariigis tenniseklubi, mis on võõrustanud nii noortevõistlusi kui ka ITF-turniire. Samuti kuulub Navarrole kahe turniiri, Charlestoni ja Western & Southern Openi, korraldamisõigus ja ta lõi heategevusühenduse, mille eesmärk on võimaldada lastel ja noortel, kel selleks raha pole, tennist mängida.