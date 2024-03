Kümnevõistluse olümpiavõitja on võlgu 67 miljonit eurot

Tšehhi majandusmeedia teatel on 54-aastane endine dekatleet võlgu 1,7 miljardit krooni ehk umbes 67 miljonit eurot. Změlíku sõnul on number aga vale, sest mõned kohustused on kirja pandud korduvalt. «Mu firma aastakäive oli 250-400 miljonit krooni. 1,7 miljardi suurune võlg pole lihtsalt võimalik,» ütles ta.