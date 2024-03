Soomlanna võttis Digginsilt ära suusad, et tal mugavam oleks ning patsutas viiendal positsioonil finišeerinud konkurenti õlale. Sellega rikkus Pärmäkoski kirjutamata reeglit, kuna USA sportlane on andnud varasemalt mõista, et ei soovi kellegagi ühtegi konktakti pärast võistlusi.