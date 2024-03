Eestlannad ebaõnnestusid lasketiirudes, võit rändas Itaaliasse

Tänane võistlus mängis olulist rolli ka MK-sarja üldarvestuses, kus tõusis esimeseks just Vittozzi. Itaallannal on kirjas 1071 punkti, millega edestab lähimat konkurenti, Ingrid Landmark Tandrevoldi 61 silmaga. See tähendab, et otsustavas sõidus piisab Vittozzile 11. kohast, et karjääri esimene üldvõit kindlustada.