Peatreener Noodla suure võidu järel: tähtis oli enda vaim ja füüsis korras hoida

«Jään täitsa rahule! Hoidsime väljakul toimuvat päris hästi kontrolli all. Kui saime teisel poolajal nende seitse-kuus rünnakud kaitses ära seistud ja mõne kerge palli tühja väravasse, käis krõks ära,» ütles Noodla Postimehele.

Eestil oli kolmapäeval peetud avamängust tänu 32:29 võidule kaasas kolmeväravaline puhver. Leedus lõppes poolaeg 18:18 ning kui teise poolaja keskpaigas nelja väravaga ette saadi, tähendas see kokkuvõttes juba seitsmeväravalist eduseisu. Noodla vahetas palju, kõik väljakul käinud mehed said oma ülesannetega hakkama ja edu hoiti kindlalt. Lõpuks võideti teine poolaeg koguni 23:15.