Võistlustulle naasnud Kelly Sildaru: taastumine on olnud loodetust kordades keerulisem ja pikem

«See päev oli isegi ägedam. See vibe oli väga lahe ja ilm oli ka päris mõnus,» vahendas ERRi sporditoimetus Sildarut.

Ta tunnistas, et põlv pole veel päris terve. Tipptasemel sooviks olümpiapronks naasta sügisel, seni on aega trikid paika timmida.

«Saan suuresti kõike teha ja väga palju ei mõtle oma põlve peale, mis on tore,» ütles Sildaru. Ent ta lisas: «Ütleks, et taastumine on olnud kordades keerulisem ja pikem, kui ma alguses lootsin.»