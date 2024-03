JÄRELVAADATAV ⟩ Selver/TalTech edenes muretult Eesti meistrivõistluste finaali

Enne mängu:

Pealinna klubi peatreener Andres Toobal kinnitas, et vastane tegutses teises mängus paremini ja tema hoolealused ise kehvemini. «Nemad panid kindlasti võrreldes avakohtumisega juurde. Minu jaoks oli huvitav see, et kui kohtumine läbi sai, siis minu mängijad ei olnud ise oma kvaliteediga rahul. Saadi aru, et oma tavapärast kvaliteeti ei suudetud näidata ja see häiris mehi. Usun, et see on positiivne, sest saadakse aru, kuidas võiks asjad välja tulla ja ollakse piisavalt iseenda suhtes kriitilised. Ka oli see selline hea äratuskell, sest me saame ja ka tahame asju paremini teha,» lausus Toobal.