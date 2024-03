Tuuli Tomingas: tahan saada nii stabiilseks, et esikolmikusse jõudmine poleks ime

«Rõõmustab just stabiilsus, jõudsin üsna stabiilselt võistlustel 20 parema hulka. See on mu eesmärk olnud noorest saati. Ja kui suudad juba kogu aeg olla 20 hulgas, pole heal päeval esikolmikusse jõudmine enam mingi ime,» ütleb Tomingas, kes järgmisel hooajal püüabki saavutada veel suuremat stabiilsust. Seni oli Eesti parimana saanud Eveli Saue hooaegadel 2008/09 ja 2010/11 kokkuvõttes 27. koha.