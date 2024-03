Klopilt pragada saanud ajakirjanik: ta pole kuri, ma ei saanud küsimusi esitatud

Liverpool juhtis normaalajal 2:1 ja lisaajal 3:2, kuid lasi Manchester Unitedil lüüa vastuväravad ning lisaaja lõpus võidukolligi seisuks 4:3. Nõnda on kaotajate peatreeneri frustratsioon mõistetav.

Kui Frederiksen küsis Klopilt, miks ei õnnestunud neil lisaajal hoida teada-tuntud intensiivsust, läks juhendaja põlema, nimetas küsimust lolliks ja ütles, et neil on viimasel ajal olnud väga palju mänge. Kui ajakirjanik seda üle küsis, märkis Klopp, et küsija pole heas vormis. Sõnasõda jätkus Frederikseni sõnul ka pärast eetrist lahkumist tunnelis.