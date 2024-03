Soome rallimees muudatustest MM-sarjas: üks klass sureb niimoodi välja

FIA suurim idee on kallitest hübriididest loobumine, see aitaks kulusid märgatavalt koomale tõmmata ja oleks atraktiivne WRC-sarjaga liituda soovijatele. Samuti soovitakse teeninduspark muuta liikuvaks, see muudaks samuti tiimide elu odavamaks.

Muudatused on saanud palju toetushääli, kuid kostub ka kriitikat. Lindholm ütles portaalile rallit.fi, et hübriididest loobumine on hea, sest need on liiga kallid.