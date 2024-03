Uskumatu juhtum: Küprose liigas tahtsid ühe mängu mõlemad meeskonnad saada loobumiskaotuse

Neljapäeval pidi toimuma kõrgliiga põhiturniiri eelviimase vooru mäng PAEEKi ja Apolloni vahel. Kohapeal selgus, et neist esimene oli kohale tulnud viie ja teine seitsme mängijaga ning mõlema klubi esindajad väitsid, et unustasid mängijate registreerimiskaardid kaasa võtmata! Nood on iga mängu eel kohustuslikud dokumendid, mille põhjal kohtunikud saavad anda loa igale konkreetsele mängijale osalemiseks.

Seega polnud kummalgi meeskonnal ühtegi korvpallurit, kes tohtinuks ses kohtumises väljakule astuda ja mõlemad pidanuks saama loobumiskaotuse. Väljaande Reporter Cyprus teatel see oligi mõlema poole soov. Välja kukkus asi aga nõnda kehvalt, et mõlemad klubid on nüüd kohaliku alaliidu uurimise all.