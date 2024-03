Olümpiapiletist unistav Eesti volleduo avab Brasiilias hooaja

«Esialgu pidime alustama Eliit-taseme turniirilt Dohas. Sest alguses oli plaan, et mängime kõiki turniire, mis võimalik, alustame Dohast ning proovime MK-sarjas kõvasti punkte koguda, et hoida elus seda mõtet, et olümpiale pääseda MK-puktidega.

Üldine vorm on blokimehe sõnul potentsiaalselt hea. «Aga eks reaalsus näitab, mis seis tegelikult on. Seda on alati väga raske hinnata, milline see vorm on – kas me oleme Ülemiste Beach House'i trennis või siin Brasiilias kuuma käes. Seal võib mingeid muutujaid esile tulla. Aga muidu läks ettevalmistus hästi ja eks nüüd saab näha, milline see seis täpsemalt on,» selgitas Tiisaar.