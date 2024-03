25-aastane Mazepin paigutati sanktsioneeritavate nimekirja oma isa Dmitri Mazepini tõttu, kes on Venemaa presidendi Vladimir Putiniga lähedastes sidemetes mõjukas Venemaa ärimees ning ühtlasi oma poja üks suuremaid sponsoreid.

Üldkohus leidis aga, et pelgalt sugulusside pole piisav, et teist inimest samuti sanktsioonide alla panna. «Perekondlik side isaga pole piisav tõestamaks, et tal oleks isaga samasugused huvid ja kavatsused, mistõttu pole võimalik teda nimekirjas hoida,» kulges kohtu selgitus.