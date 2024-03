PM VARSSAVIS ⟩ Poola koondise legend: austame Eestit, aga oleme enesekindlad

Poola jalgpallikoondise 35-aastane veteran Grosicki teadvustab, et mäng Eestiga on neile viimaste aegade tähtsaim. «Me kõik teame, kui oluline see kohtumine on. Meie EM-valiksari ebaõnnestus. Eesti on teoreetiliselt meist nõrgem ning peame mängima nende vastu enesekindlalt. Vajame võiduks oma parimat mängu. Kui selle kätte saame, eks siis juba näha ole, kes meile järgmisena vastu tuleb,» ütles Grosicki.