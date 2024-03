Kuidas mustast august laskesuusatamise valitsejannaks tõusta? Lisa Vittozzi teab vastust!

Tänavu sai koguni kuus naislaskesuusatajat hooaja jooksul kanda MK-sarja üldliidrile kuuluvat kollast võistlussärki. Enim oli see seljas norralannal Ingrid Landmark Tandrevoldil, kes läbis 10 distantsi MK-sarja üldliidrina. Kõige olulisem on aga liidrisärki omada pärast viimast MK-etappi ja tänavu kuulus see 29-aastasele Vittozzile.

MK-sarja üldvõidu teenimine on iga laskesuusataja unistus ning naiste konkurentsis on see aegade jooksul õnnestunud täpselt 30 sportlasel. Vittozzi saavutuse teeb aga erilisemaks tõik, et triumfeerimiseks tuli tal ronida välja sügavast august, kuhu ta end neli aastat tagasi kaevama hakkas.