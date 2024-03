GALERII ⟩ Vaata, millise autoga sõidab Kristjan Ilves Milano olümpiamängude poole

Ilves elab ja treenib juba aastaid Norras. Tegu on riigiga, mis on tuntud eesrindliku ja jätkusuutliku transpordi edendamise poolest. Nüüd astusid ka Subaru Nordic ja Mariine Auto koos Kristjaniga sammu edasi keskkonnahoidliku liikumisviisi poole, sest alates tänavuse aasta märtsist sõidab Eesti parim kahevõistleja vajalikke sõite täiselektrilise Subaru Solterraga.

AS Mariine Auto juhataja Toomas Saarelaid ütleb: «Subaru on alati olnud eesrindlik ja usume, et jätkusuutlik mõtteviis ning sammud keskkonnahoidliku maanteetranspordi poole on tähtsad. Meie jaoks on oluline, et koos Kristjaniga saame olla eeskujuks teistele ja vajalikke samme ka päriselt ära teha!»