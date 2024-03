Robinho mõisteti 2017. aastal süüdi grupivägistamises osalemises ning talle määrati üheksa-aastane vanglakaristus. Brasiillane kaebas selle edasi, kuid möödunud aasta jaanuaris otsustas Itaalia ülemkohus, et karistus jääb kehtima.

Kui esiti nõuti Robinholt, et karistus tuleks kanda Itaalia, siis nüüd on kõik muutunud. Nimelt saatsid Itaalia ametivõimud Brasiilia kolleegidele ametliku palve, millega soovitakse, et nad annaksid Robinho itaallastele üle. Lisaks sellele andis rahvusvaheline politseiorganisatsioon Interpol välja ka rahvusvahelise vahistamismääruse tema nimel.