Jääle naasnud Kiibus: lõpuks jõudsin tagasi sinna, kus teekond pooleli jäi

Eva-Lotta Kiibus jõudis kõigest mõnekuuse harjutamise järel korraliku tulemuseni. Peamine on aga asjaolu, et ta saab uisutada valuta.

Eesti praegune esinumber Niina Petrõkina jõudis vigastusega võidu joostes Montrealis alanud iluuisutamise MMile ja teenis lühikavas tubli seitsmenda koha. Mõne aasta taguse esinumbri Eva-Lotta Kiibuse jaoks tuli MM liiga vara, kuid olulisem on asjaolu, et ta on lõpuks jääl tagasi.