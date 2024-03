Kõik meeskonnad saatnud enda Keenia MM-ralli hoolduspargis vajalikud elemendid merekonteineritega võistluspaika. Kui Hyundai ja M-Spordi meeskonnad said teada, et nende saadetis on kerge hilinemisega lõpuks Mombasasse saabunud ja viiakse peagi Naivasha linna, kus on Keenia MM-ralli võistluskeskus, siis Toyota tiim sai hoopis ärevamad teated.