Eesti kurlingunaiskond saavutas MMil ajaloo kõrgeima koha

Tegemist on Eesti jaoks läbi aegade parima tulemusega kurlingu MMilt. Eesti kurlingungumängija Harri Lill, kes viibis Kanadas kohapeal, sõnas, et tänavusel MMil pakkus Eesti naiskond korralikud mängud. «Uue treeneri juhtimisel on Eesti naiskond teinud läbi aegade parima hooaja – novembris saadi Euroopa meistrivõistlustelt kuues koht ja maailma tugevaimate koondiste konkurentsis saadi 12. koht. Tegemist on tugeva sooritusega, mis annab ülejäänud olümpiatsükliks usku veelgi parematesse tulemustesse,» kommenteeris Lill.