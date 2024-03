Sellest aastast on kõigil Rally1-autodel lubatud Keenias kasutada ka nn snorkelid, mille eesmärk on vältida vee ja liiva sattumist mootorisse. Kuid Toyota rallimeeskond on autoga teinud ka arendustööd – Safari rallile tullakse uue vedrustusega, mis peaks parandama nii auto jõudlust kui ka vastupidavust.

«Selleks etapiks on muidugi keeruline märkimisväärseid muudatusi teha, kuid meil on üldine vedrustuse uuendus. Samuti on suurepärane, et saame kasutada snorkleid. Need mitte ei näe ainult head välja, vaid tulevad abiks, kui teel on vett,» rääkis Latvala portaalile Rallit.fi.