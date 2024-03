Seni on Saksamaa mänginud Adidase mänguvormiga ning seda juba rohkem kui 70 aastat. Mängusärgi vahetus tekitas kohalikes poliitikutes suurt tuska, sest kodumaine bränd vahetatakse USA ettevõtte vastu.

«Mul on raske ette kujutada Saksamaa mängusärki ilma kolme triibuta. Minu jaoks kuuluvad Adidas ja must-punane-kuldne alati kokku. See on osa Saksamaa identiteedist,» lausus Saksamaa majandusminister Robert Habeck.