Siao Him Fa oli oma medalivõidus sedavõrd kindel, et tähistas seda tagurpidi saltoga. Iluuisutamises on see hüpe keelatud, kuna kujutab sportlastele ohtu. Kohtunikud karistasid teda kahe miinuspunktiga, ent Siao Him Fal säilis 3,54-punktiline edu neljandaks jäänud jaapanlase Shoma Uno ees.