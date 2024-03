Ralliblogi Powerslide vahendab Keenia ajakirjanikku Saddique Shabani, kelle sõnul on Safari ralli halvasti juhitud ning õhus on ka korruptsioonisüüdistused. Kolm päeva enne võistluste algust pole korraldajad jätkuvalt sajaprotsendiliselt oma toimingutega valmis.

Esimesed ilmingud kehvast korraldusest tekkisid juba jaanuaris, mil avaldati Safari ralli võistlusmarsruut. Tähelepanelikumad märkasid kiirest, et see on identne möödunud aasta ralliga. Nüüdseks on seda veidikene värskendatud, kuid muudatused on kosmeetilised. Ka uuendatud võistluste juhend saabus osalejatele väga hilja – alles 4. märtsil ehk vähem kui kuu enne ralli algust.