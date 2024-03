Eesti jalgpallikoondise «spordidirektor»: Häberli personaalküsimus pole päevakorras

«Ma ei ütleks, et tuleb personaalküsimus päevakorda. Kindlasti me jalgpalliliidu juhatuse tasemel arutame ja analüüsime seda olukorda, mis meil on. Mingil hetkel teeme ka mingeid otsuseid, kuhu tahame protsessi järgmiste sammudega jõuda,» sõnas Lehiste intervjuus Vikerraadio saatele «Spordipühapäev».

Ta tunnistas, et usutlus toimus veidi halval ajal, sest teisipäeval ootab ees kontrollmäng Soomega. «Kellegi lahtilaskmine on väga lihtne tegevus, see ei nõua väga palju vaeva. Palju keerulisem on leida uus ja toimiv lahendus,» lisas Lehiste.